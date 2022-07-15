Ижевск, 15 июля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В полицию Ижевска обратилась 60-летняя местная жительница с сообщением о краже у нее денежных средств дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Телефонный звонок

По словам женщины, ей на мобильный телефон поступил звонок якобы от представителя одного из операторов сотовой связи. Звонивший убедил женщину возобнови то договор об оказании услуг с данным оператором. Для оформления документов он выведал у пострадавшей личные данные, а также все пароли и коды, которые ей поступили в смс-сообщениях.

Получив личную информацию, он смог оформить на женщину кредит в размере 1,2 млн рублей. Полученные средства были переведены на сторонний счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Можги обратилась в полицию с сообщением о краже у нее дистанционным способом более 2 млн рублей. Женщина пыталась защититься от взятого на ее имя кредита.

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