Оренбург, , 12:15 — REGNUM В больницы на территории Оренбургской области за сутки, 14 июля, поступили десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Это втрое больше. чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в стационарах лечение получают 49 человек с COVID-19. Шестеро пациентов находятся в тяжелом состоянии. Один человек подключен к аппарату ИВЛ. Ещё 14 пациентов получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в Оренбуржье выявили 217 579 заражений коронавирусом, в том числе 18 — за прошедшие сутки. Выздоровели 212 814 человек. По причине COVID-19 скончались 4026 человек.