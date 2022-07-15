Лондон, , 12:15 — REGNUM Союзников киевского режима направили на Украину военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет британская газета Financial Times.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Он (Резников) сообщил, что некоторые из союзников Украины направили военных представителей в страну для наблюдения за потоком пожертвованного ими оружия, и предложил другим последовать их примеру», — пишет газета.

Резников отметил, что Киев использует программное обеспечение НАТО для отслеживания назначения и использования оружия, предоставленного западными странами, к которому страны альянса могут получить доступ.

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