Лондон, 15 июля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Союзников киевского режима направили на Украину военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет британская газета Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

«Он (Резников) сообщил, что некоторые из союзников Украины направили военных представителей в страну для наблюдения за потоком пожертвованного ими оружия, и предложил другим последовать их примеру», — пишет газета.

Резников отметил, что Киев использует программное обеспечение НАТО для отслеживания назначения и использования оружия, предоставленного западными странами, к которому страны альянса могут получить доступ.

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