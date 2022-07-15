Санкт-Петербург, 15 июля 2022, 12:21 — REGNUM По улицам Санкт-Петербурга пассажиров будут возить только новые пассажирские автобусы. Полная замена старого подвижного состава должна завершиться к 15 ноября 2022 года. Об этом 15 июля сообщил врио главы городского комитета по транспорту Валентин Енокаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Мы уверены, что до 15 ноября полностью весь заказ транспортных средств будет исполнен, и в наличии у перевозчиков будут все транспортные средства абсолютно новые, бирюзовые», — отметил Енокаев.
Появление на дорогах таких бирюзовых автобусов означает, что по городу передвигается экологически чистый транспорт, так как в качестве топлива он использует природный газ. Пока Петербург не получит такие автобусы в полном объёме, возить пассажиров будет в том числе транспорт, работающий на дизельном топливе. Однако это не должно создать неудобств пассажирам.
«Пока это (замена всех автобусов новыми, — прим. ред.) не произошло, 378 автобусов принимают «Подорожник», принимают все льготы, ездят по расписанию, их видно в «Яндекс. Картах», они низкопольные. Единственный недостаток, который есть от этих автобусов, они не принимают банковские карты», — подчеркнул врио главы комитета по транспорту.
Это означает, что, несмотря на реализацию заключительного этапа транспортной реформы, в 378 автобусах продолжат принимать наличные в качестве оплаты за проезд.
Напомним, переход на новую модеь транспортного обслуживания завершился 15 июля 2022 года.
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