Санкт-Петербург, 15 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. По улицам Санкт-Петербурга пассажиров будут возить только новые пассажирские автобусы. Полная замена старого подвижного состава должна завершиться к 15 ноября 2022 года. Об этом 15 июля сообщил врио главы городского комитета по транспорту Валентин Енокаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация новых автобусов в Петербурге

«Мы уверены, что до 15 ноября полностью весь заказ транспортных средств будет исполнен, и в наличии у перевозчиков будут все транспортные средства абсолютно новые, бирюзовые», — отметил Енокаев.

Появление на дорогах таких бирюзовых автобусов означает, что по городу передвигается экологически чистый транспорт, так как в качестве топлива он использует природный газ. Пока Петербург не получит такие автобусы в полном объёме, возить пассажиров будет в том числе транспорт, работающий на дизельном топливе. Однако это не должно создать неудобств пассажирам.

«Пока это (замена всех автобусов новыми, — прим. ред.) не произошло, 378 автобусов принимают «Подорожник», принимают все льготы, ездят по расписанию, их видно в «Яндекс. Картах», они низкопольные. Единственный недостаток, который есть от этих автобусов, они не принимают банковские карты», — подчеркнул врио главы комитета по транспорту.

Это означает, что, несмотря на реализацию заключительного этапа транспортной реформы, в 378 автобусах продолжат принимать наличные в качестве оплаты за проезд.

Напомним, переход на новую модеь транспортного обслуживания завершился 15 июля 2022 года.