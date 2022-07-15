Москва, 15 июля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Очередным вбросом Украины назвал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 15 июля появившуюся информацию о том, что якобы в августе в Крыму будет война, научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Информация о возможных боевых действиях в Крыму — это очередной привычный вброс, которые прокачивается украинской стороной. Направлены подобного рода слухи, в том числе, в целях попытки сокращения туристического потока на полуостров, негативного влияния на экономику Крыма. Украинцы стараются и не хотят, чтобы кому-либо жилось хорошо», — отметил политолог.

«Война в Крыму исключена. Крым фактически после 2014 года перестал быть под юрисдикцией Украины, а равно и под влиянием Запада. Запад был выдавлен оттуда и сегодня чётко разграничивает вопросы Донбасса, Украины и Крыма. Говорить сегодня о том, что вопрос актуализируется, не стоит. Не актуализировался он и ранее, к примеру, в период Минского переговорного процесса», — заключил собеседник ИА REGNUM.

Стоит отметить, что неделей ранее известный итальянский журналист, директор изданий La Verita и Panorama Муарицио Бельпьетро огорошил своих подписчиков новостью о скором нападении НАТО на Россию. Он сообщил, что большая война якобы начнётся в августе.

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