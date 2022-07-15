София, 15 июля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Городской суд столицы Болгарии Софии (СГС) приговорил известного в стране предпринимателя к 2,5 годам тюремного заключения по обвинению в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 300 тыс. левов ($154 тыс.). Об этом 15 июля сообщает софийская газета «24 часа».

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Имя и фамилия осужденного гражданина не называются, однако сообщается, что ему принадлежат акции нескольких крупных промышленных предприятий в стране и за рубежом. При этом решение СГС не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционном суде страны.

Напомним, ранее власти Болгарии объявили о начале реализации масштабной программы борьбы с экономическими правонарушениями.