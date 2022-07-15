Барнаул, 15 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Алтайский край и Славяносербский район ЛНР организовали телемост «Мы вместе: молодежное сотрудничество», посвященный реализации будущих совместных проектов в молодёжной политике, сообщает 15 июля телеграм-канал правительства региона.

Правительство Алтайского края Молодые люди Алтайского края и Славяносербского района ЛНР провели телемост и договорились о сотрудничестве.

Луганскую молодежь пригласили в Алтайский край, для участия в крупных форумах всероссийского масштаба. Например, речь идет о Слёте патриотических объединений и поисковых отрядов «Молодые патриоты — сила Сибири!», форуме «АТР», всероссийской патриотической акции «Снежный десант», а также о работе трудовых отрядов подростков.

О дальнейших контактах и обмене опытом договорились начальник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова и молодежные активисты Славяносербского района.

Как сообщало ИА REGNUM, администрацией Славяносербского района ЛНР и правительство Алтайского края 22 июня подписали соглашение о сотрудничестве.

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