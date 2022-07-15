Омск, 15 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Малый и средний бизнес в Омской области освободили от налогов до 2025 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в областном правительстве.

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Депутаты Заксобрания Омской области поддержали инициативу губернатора региона Александра Буркова о расширении налоговых преференций в рамках плана действий по обеспечению социально-экономической стабильности.

Льготная налоговая ставка в размере 0% установлена для впервые зарегистрированных предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения. Действовать льгота будет до 2025 года.

Также региональные власти и депутаты поддержали омские кинотеатры, освободив их от уплаты налога на имущество за 2022 год в размере 50% от установленной ставки организаций.

По данным облправительства, в регионе для малого и среднего бизнеса, применяющего УСН, действуют налоговые льготы по ставкам до 1% и до 5% до конца 2024 года.

По словам Буркова, в 2021 году малому и среднему омскому бизнесу благодаря антикризисному плану удалось сэкономить 7,3 млрд рублей только за счёт налоговых льгот.

«Омские предприниматели смогли выдержать удар со стороны коронавирусных ограничений. Думаю, новые вызовы не станут для них препятствием, скорее — новыми возможностями», — отметил губернатор.

Добавим, по итогам 2021 года число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 1,5%.

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