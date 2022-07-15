Ярославль, 15 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области выявила 150 нарушений при организации детского отдыха в лагерях региона. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Kaluga-poisk.ru Детский лагерь отдыха

Всего в области в июне 2022 года работало свыше 460 организаций для «отдыха и оздоровления несовершеннолетних» из которых 22 — загородные лагеря.

«В период подготовки и начала летней кампании 2022 года прокурорами проведено свыше 70 проверок работы таких организаций, в ходе которых выявлено порядка 150 нарушений законодательства. В целях их устранения внесено свыше 30 актов прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Нарушения касались организации питания детей, наличии мусора на территориях, а также противопожарной безопасности, охраны объектов отдыха и ненадлежащего кадрового обеспечения. Также прокурорами Дзержинского, Фрунзенского и Кировского районов Ярославля выявлены организации, которые работали без включения в реестр. После проверок прокуратуры виновные привлечены к ответственности.