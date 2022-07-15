Джакарта, 15 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Министры финансов и управляющие центральными банками начали третью встречу в рамках G20 на Бали, сообщает Antara.

g20.org Саммит G20 в Индонезии

Цель встречи — побудить мировую экономику к более активному коллективному восстановлению в условиях растущих проблем.

«G20 должна идти дальше, предпринимая конкретные действия, основанные на духе сотрудничества, для преодоления глобальных проблем», — заявил министр финансов Индонезии Сри Мульяни.

Делегаты обсудят семь приоритетных повесток дня, касающихся финансового пути, глобальной экономики и ее рисков, глобальных проблем здравоохранения и международной финансовой архитектуры.

Напомним, в общей сложности 407 иностранных делегатов прибыли на Бали, а 120 делегатов присоединились ко встрече виртуально. Кроме того, присутствовали 19 министров финансов и 11 управляющих центральными банками.