Стокгольм, , 12:15 — REGNUM 15 июля 2022 года «Шведские демократы» выпустят первую часть своей Белой книги, книги, в которой будет рассказана история партии с момента ее зарождения до настоящего времени. Об этом сообщил телеканал SVT.

Шведские демократы. Логотип

Сегодня «Шведские демократы» — третья по величине парламентская партия страны. Это уже устоявшаяся оппозиционная партия, которая борется за власть на осенних выборах в риксдаг. Но когда в феврале 1988 года партия была образована, она считалась маргинальной, нацисткой и нерукопожатной.

Белая книга, заказанная партией, является академическим обзором истории «Шведских демократов» и их связями с правыми экстремистскими движениями.

Ранее лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон отметил, что Белая книга будет полным, правдивым и независимым трудом, который будет создан историками и учеными, а не партийными спичрайтерами и функционерами.

Журналисты отмечают, что в первой части книги, и никакой сенсации из этого не будет, окажется темная история «Шведских демократов» — связь с нацистами, человеконенавистническая идеология и многое другое, о чем не похвастаешься перед избирателями, которые в сентябре пойдут на выборы. Но своим волевым решением Окессон дал понять, что он и партруководство не собираются «играть в игры» и представят на суд историков, политологов и ученых в других областях свою партию, чтобы остальные политические силы в риксдаге перестали политизировать этот вопрос в будущем, пишут журналисты.

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