Тюмень, , 12:08 — REGNUM В Екатеринбурге были найдены 16-летние подростки из Тюмени, которых искали полмесяца. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Подросток (сс) Jesús Rodríguez

Дети дружно ушли из дома 30 июня. Они и ранее уходили из дома без предупреждения, отмечали полицейские.

«По отношению к ним никаких преступных или противоправных действий совершено не было. Сейчас со школьниками работают сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних», — сообщили изданию в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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