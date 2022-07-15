Тюмень, 15 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге были найдены 16-летние подростки из Тюмени, которых искали полмесяца. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

(сс) Jesús Rodríguez Подросток

Дети дружно ушли из дома 30 июня. Они и ранее уходили из дома без предупреждения, отмечали полицейские.

«По отношению к ним никаких преступных или противоправных действий совершено не было. Сейчас со школьниками работают сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних», — сообщили изданию в пресс-службе УМВД по Тюменской области.