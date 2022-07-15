Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM Переход на новую модель транспортного обслуживания в Санкт-Петербурге завершился в результате внедрения третьего этапа реформы. Об этом 15 июля заявил врио председателя городского комитета по транспорту Валентин Енокаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Енокаев Татьяна Титаева © ИА REGNUM

«Сегодня для нас достаточно праздничный день. Мы завершаем переход на новую модель транспортного обслуживания. Это большое достаточно событие. Хочу сказать, что такое масштабное изменение в России, — это самое крупное», — подчеркнул Енокаев.

Он добавил, что Петербург уходит от схемы коммерческого транспорта, маршруток, полностью перейдя к социальной схеме обслуживания. При этом городской транспорт в скором времени перейдёт полностью на безналичные формы оплаты проезда.

Напомним, что на третьем этапе на улицы города с 15 июля вышли автобусы 48 новых маршрутов. Жители города теперь передвигаются по новым маршрутам, часть из которых связала разные районы города. При этом коммерческие маршрутки практически исчезли с городских улиц.

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