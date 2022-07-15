Санкт-Петербург, 15 июля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Переход на новую модель транспортного обслуживания в Санкт-Петербурге завершился в результате внедрения третьего этапа реформы. Об этом 15 июля заявил врио председателя городского комитета по транспорту Валентин Енокаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Валентин Енокаев

«Сегодня для нас достаточно праздничный день. Мы завершаем переход на новую модель транспортного обслуживания. Это большое достаточно событие. Хочу сказать, что такое масштабное изменение в России, — это самое крупное», — подчеркнул Енокаев.

Он добавил, что Петербург уходит от схемы коммерческого транспорта, маршруток, полностью перейдя к социальной схеме обслуживания. При этом городской транспорт в скором времени перейдёт полностью на безналичные формы оплаты проезда.

Напомним, что на третьем этапе на улицы города с 15 июля вышли автобусы 48 новых маршрутов. Жители города теперь передвигаются по новым маршрутам, часть из которых связала разные районы города. При этом коммерческие маршрутки практически исчезли с городских улиц.