Туапсе, Краснодарский край, , 12:06 — REGNUM Начальник межрайонной налоговой инспекции Туапсе признана судом виновной в получении взятки в особо крупном размере, об этом 15 июля сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники управления ФСБ России по краю.

Взятка sajinka2

Согласно материалам дела, женщина обвинялась в получении взятки в особо крупном размере от директора от одной из строительных фирм в 2013 году. Как доказано судом и следствием, она сообщила директору компании, что налог на добавленную стоимость, заявленный предприятием за третий квартал 2013 года, будет возмещен в случае передачи ей «вознаграждения». Для этого должен был заключить договор аренды коттеджа между возглавляемой им фирмой и родственницей начальника инспекции за 4,5 миллиона рублей, что он и сделал. Впоследствии он перечислил на расчетный счет матери фигурантки дела, но находящийся в пользовании последней, требуемую сумму. После этого по итогам налоговой проверки было принято решение о возмещении суммы НДС за 3 квартал 2013 года.

Суд назначил фигурантке дела наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 90 миллионов рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок три года. Приговор в законную силу не вступил.