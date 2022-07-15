Кемерово, , 12:19 — REGNUM В Кемеровской области подвели итоги тендера по выбору подрядчика на строительство школы на 250 учеников в поселке Пригородный, которую возведёт к концу декабря 2023 года. Контракт на 838 млн рублей числится в стадии подписания исполнителем, передаёт ИА REGNUM.

Школа Дарья Драй © ИА REGNUM

В тендере со стартовой ценой более 963 млн рублей приняли участие две компании. Победителем аукциона признан участник закупки с ценовым предложением 838 365 975,22 рубля — ООО «СК Атлант».

Напомним, под объект определен участок на улице Весенняя. Здание планируется в три этажа общей площадью 6 651,66 кв. м.