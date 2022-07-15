Йошкар-Ола, 15 июля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. На сегодняшний день жалоб на действия избирательных комиссий Марий Эл в ЦИК России не поступало. Об этом председатель регионального Центризбиркома Ирина Татаринова сообщила врио главы республики Юрию Зайцеву.

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Она добавила, что поступило обращение от одного из кандидатов по вопросам «муниципального фильтра». Он уже получил ответ и из ЦИК России, и от избиркома республики.

«До дня голосования осталось 58 дней. По выборам в органы государственной власти республики завершен этап выдвижения кандидатов, по муниципальным выборам выдвижение продолжается по 24 июля», — подчеркнула Татаринова.

Она добавила, что об избирательной кампании в Марий Эл уже докладывала в ЦИК России.

Глава федерального избиркома высоко оценила организацию избирательного процесса в республике и отметила Марий Эл в числе регионов, где обеспечивают видеофиксацию хода голосования на всех избирательных участках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл в единый день голосования состоятся выборы главы республики, а также довыборы депутата Гссобрания региона по Поволжскому одномандатному избирательному округу №19.