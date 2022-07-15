Москва, , 12:05 — REGNUM Продажи автомобилей в России просели, и ситуация на рынке не может не беспокоить депутатов Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Автомобилестроение нас, безусловно, беспокоит. В 2022 продажи по очевидным причинам просели, поэтому президент направил существенные деньги на развитие отрасли», — сказал депутат.

По его словам, у избирателей и фракции есть вопросы по авиапрому, автомобилестроению и многим другим животрепещущим задачам, которые сегодня стоят перед Россией и будут находиться в ведении Дениса Мантурова в случае утверждения на пост вице-премьера РФ.

Ранее сообщалось, что на внеочередном пленарном заседании Госдума планирует рассмотреть кандидатуру Мантурова на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли.

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