Нью-Йорк, США, , 12:03 — REGNUM Представительство Программы развития ООН в Афганистане подписало соглашение на 20 миллионов долларов со Всемирным банком для поддержки инициатив в области гуманитарного, экономического и социального развития. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Жители Афганистана 8am.af

В бюллетене ПРООН говорится, что соглашение будет охватывать все 34 провинции Афганистана, и его целью является наращивание потенциала неправительственных и гражданских организаций и поддержка проектов с быстрой отдачей.

Представительство заявило, что в ходе затяжных конфликтов в Афганистане неправительственные и гражданские организации сыграли важную роль в предоставлении гуманитарных услуг и деятельности в области развития.

В то же время ПРООН добавила, что после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ухода доноров финансовые и оперативные возможности неправительственных гражданских организаций ухудшились.

Сурайё Бузрукова, заместитель представителя ПРООН, заявила, что организация благодарна Всемирному банку за проявление солидарности и поддержки неправительственных и гражданских организаций в Афганистане и помощь в их развитии.

ПРООН отметила, что она также будет поддерживать проекты с быстрой отдачей в соответствии с соглашением, подписанным с Всемирным банком. По данным организации, целью этих проектов будет расширение доступа к здравоохранению, образованию, сельскому хозяйству, безопасности пищевых продуктов и средствам к существованию для уязвимых слоёв общества, включая людей с ограниченными возможностями.