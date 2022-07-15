Пермь, 15 июля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Пермском крае жертвой коронавирусной инфекции стал ещё один человек. Смертельный исход зарегистрирован 14 июля, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Стоит отметить, до этого в течение двух дней в регионе летальные случаи отсутствовали. С начала пандемии число жертв заболевания достигло 8846.

За последние сутки (14 июля) в больницы поступили восемь пациентов с COVID-19, что вдвое меньше, чем днём ранее. С начала пандемии в Прикамья выявили 372 203 заражения коронавирусом, в том числе 73 случая за минувший день.

Новые факты отмечены в 13 муниципальных образованиях: в Перми, Березниках, Губахе, в Чусовском, Краснокамском, Пермском, Нытвенском, Суксунском, Чернушинском, Очерском, Осинском, Уинском и Октябрьском муниципальных и городских округах.