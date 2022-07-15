Волгоград, , 12:07 — REGNUM Меру пресечения в отношении жителя Волгоградской области, обвиняемого в содействии террористической деятельности, избрал Центральный районный суд Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд Дарья Драй © ИА REGNUM

Мужчину обвиняют в причастности к финансированию международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующей на территории Сирийской Арабской Республики.

Постановлением суда до 11 сентября 2022 года обвиняемый будет находится под стражей.