Иркутск, 15 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Иркутске представители организаций и органов государственной власти, входящие в состав межведомственного соглашения (а также представители общественности) обсудили проект программы противодействия ВИЧ-инфекции, сообщает 15 июля телеграм-канал правительства региона.

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«Мы миновали непростой период, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции, в тоже самое время уже существующая эпидемия ВИЧ-инфекции никуда не уходила, и мы должны продолжать активную работу для того чтобы снизить уровень заболеваемости в нашем регионе. Только совместная работа всех институтов присутствующих на этом совещании может принести положительный результат», — отметила главный врач Иркутского областного центра СПИД Юлия Плотникова.

В краткосрочной перспективе итогом заседания станет появление нормативного документа на уровне Иркутской области, регламентирующего оказание медпомощи пациентам с ВИЧ и мероприятий по социальной поддержке и адаптации пациентов, также направленного на активизацию межведомственного взаимодействия и его укрепления.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область вышла на первое место по инфицированию ВИЧ за 2021 год. В регионе зарегистрировано 99,6 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения.

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