Стокгольм, 15 июля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Энергетическая компания Forsmark намерена увеличить мощность одного из реакторов на АЭС в Форсмарке, что будет соответствовать годовому потреблению электроэнергии для 50 000 домовладений. Об этом 15 июля сообщил телеканал SVT.

Chuansong.me Атомный реактор

Представители Forsmark надеются, что технические и административные формальности будут улажены к началу осень. Это позволит увеличить выходную мощность реактора Forsmark 1 на 100 мегаватт в 2022 и 2023 годах, начиная уже с осени текущего года.

«За последние десять лет мы модернизировали объект, чтобы он прослужил до запланированной остановки производства в 2041 году. В связи с этим мы также запланировали увеличение мощности», — заявил в эфире SVT вице-президент Forsmark Йохан Берьессон.