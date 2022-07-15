Валдай, Новгородская область, 15 июля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Тело 36-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая пропала без вести в городе Валдай Новгородской области, найдено в лесном массиве, сообщили 15 июля в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

t. me/suskr53 Пропавшая в Новгородской области петербурженка

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 9 июля 36-летняя петербурженка Екатерина Оруджева купила билет на поезд Валдай-Санкт-Петербург и пропала, не сев на поезд. Поиски женщины велись на протяжении шести дней. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а 11 июля в сквере недалеко от железнодорожного вокзала Валдая местным жителем были обнаружены личные вещи, принадлежащие исчезнувшей женщине.

«Следователями СК совместно с сотрудниками полиции был определён район поиска пропавшей петербурженки, к поискам привлечена служебно-розыскная собака, которая в лесном массиве в нескольких километрах от районного центра обнаружила тело потерпевшей», — рассказали в ведомстве.

На теле погибшей были обнаружены следы насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 39-летний житель города Валдай.

«В настоящее время проводится сбор доказательственной базы, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся допросы, назначены экспертизы. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя СК об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — подытожили в ведомстве.