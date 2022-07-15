Стокгольм, , 12:03 — REGNUM В настоящее время в нескольких странах Европы бушует коронавирусная инфекция — почти 900 тысяч новых случаев во Франции, 600 тысяч в Италии и более 500 тысяч в Германии. Ситуация также ухудшается в Швеции — пятую неделю подряд. Об этом 15 июля сообщил телеканал SVT.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Однако подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швеции значительно меньше — всего чуть менее 4800. Причиной этому является то, что Швеция, в отличие от многих других стран, больше не проводит массовое тестирование на коронавирус.

«Мы вообще не знаем, что будет осенью и зимой и насколько ситуация будет серьезной. Похоже, мы думали и надеялись, что худшее уже позади, но теперь я еще более не уверен», — прокомментировал профессор вирусологии в Университете Умео Никлас Арнберг.

В то же время Арнберг отметил, что ему все еще трудно представить себе, что ситуация ухудшится до такой степени, что уровень госпитализаций превзойдет предыдущие волны коронавируса.

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