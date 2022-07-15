Москва, 15 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Призыв посольства Соединенных Штатов в Киеве покинуть Украину граждан США из соображений безопасности научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 15 июля назвал позитивной новостью.

(сс) Kholodovsky Посольство США на Украине

«Учитывая то, что эвакуация американских граждан началась ещё до начала специальной военной операции России, возникает вопрос, кто же остался из американских граждан на Украине? И кто эвакуируется: американские военные или американские наёмники? Видимо, американцы им таким образом говорят, что они и так слишком много наболтали о своих «героических» подвигах. И, соответственно, никакого американского присутствия не должно быть», — высказал мнение политолог.

ИА REGNUM напоминает, что посольство США настоятельно призывает граждан США не въезжать на Украину или немедленно покинуть страну, воспользовавшись частным наземным транспортом. При этом ранее в посольстве РФ заявили, что американские СМИ продолжают кампанию по дискредитации России путём раздувания мнимой угрозы применения Вооружёнными силами России биологического оружия.

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