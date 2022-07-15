Амман, 15 июля 2022, 12:08 — REGNUM Король Иордании Абдалла II провёл телефонные переговоры с королём Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом и наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Об этом 15 июля сообщает информационное агентство Petra со ссылкой на заявление канцелярии короля Иордании.
По последним данным, звонок состоялся по случаю праздника Ид-аль-Адха. Стороны обменялись поздравлениями, а также обсудили двусторонние отношения между Саудовской Аравией и Иорданией.
Как сообщается, одной из тем переговоров стал предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, а также — ситуация в Ближневосточном регионе и в частности — в Палестине.