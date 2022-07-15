Амман, 15 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Король Иордании Абдалла II провёл телефонные переговоры с королём Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом и наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Об этом 15 июля сообщает информационное агентство Petra со ссылкой на заявление канцелярии короля Иордании.

Kremlin.ru Король Иордании Абдалла II

По последним данным, звонок состоялся по случаю праздника Ид-аль-Адха. Стороны обменялись поздравлениями, а также обсудили двусторонние отношения между Саудовской Аравией и Иорданией.

Как сообщается, одной из тем переговоров стал предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, а также — ситуация в Ближневосточном регионе и в частности — в Палестине.