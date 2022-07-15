Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Переславль-Залесский Ярославской области станет одной из площадок XXI фестиваля воздухоплавания «Золотое кольцо России». Об этом сообщает правительство региона.

yarregion.ru Воздушные шары над Переславлем

Этап фестиваля в Переславле пройдёт с 22 по 24 июля.

«Будут организованы свободные продолжительные полеты над городом, привязные подъемы на территории отеля «AZIMUT». В выходные гостей ждет развлекательная программа от отеля: музыка, выставки, анимация, ярмарка, уличная еда», — сообщили в правительстве.

Туристы и жители города смогут увидеть общий старт, а также лично полетать на аэростате.