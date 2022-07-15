Лондон, 15 июля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Британский Объединенный комитет по правам человека подсчитал, что в период с 1949 по 1976 год 185 000 детей были отобраны у матерей-одиночек, и заявил, что правительство несет полную ответственность за боль и страдания, причиненные государством детям и матерям, сообщает 15 июля Guardian.

ИА REGNUM Мать и ребенок

Министры должны принести официальные извинения десяткам тысяч незамужних матерей в Англии и Уэльсе, чьих детей принудительно отдали на усыновление в ходе «жестокого и грубого» процесса, заявили члены обеих палат парламента.

В изобличительном докладе, опубликованном 15 июля, отмечается, что женщины и девушки подвергались общественному осуждению сначала из-за внебрачной беременности, а затем из-за ошибочного мнения, будто они добровольно отказались от своих детей.

Комитет заслушал свидетельства пострадавших о том, как ужасно обращались с ними именно те, в чьи обязанности входило помогать им.

Многие женщины на последних неделях беременности помещались в дома матери и ребенка — государственные или религиозные учреждения. Там их заставляли мыть лестницы и полы в наказание за внебрачную беременность. Одна из женщин вспоминала, что тех, кто протестовал, били.

Школы, церкви и социальные службы направляли беременных молодых женщин в организации по усыновлению, зачастую инструктируя их родителей без ведома самих женщин. В больницах во время родов им порой отказывали в обезболивающих средствах, а после родов детей иногда вырывали прямо из рук рыдающих матерей, чтобы забрать на усыновление.

«Ты уже усвоила урок?» — так, по воспоминаниям одной из пострадавших, сказал ей врач во время родов. Другая женщина рассказала комитету: «Врач сказал мне, что меня надо стерилизовать, потому что, наверное, я нимфоманка».

Усыновленные дети рассказали комитету, что их наказывали за вопросы о родителях, а иногда им лгали о том, что матери отдали их добровольно.

«Единственным «преступлением» матерей было то, что они забеременели, не будучи замужем. Их приговором стала целая жизнь в тайне и боли, — заявила председатель комитета Гарриет Харман. — Объединенный комитет по правам человека признает серьезную ошибку, допущенную по отношению к этим матерям и их детям. Пришло время, чтобы правительство поступило так же и принесло извинения, которых они добиваются».