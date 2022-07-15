Мадрид, 15 июля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В результате установившейся в Испании сильной жары начали падать на землю птицы. Об этом 15 июля сообщает радиостанция Cadena Ser.

dimitrisvetsikas1969 Жара

Уточняется, что такое явления было зафиксировано в городе Вальядолид в автономном сообществе Кастилия-и-Леона, расположенном в северо-западной части страны, в котором ранее температура воздуха поднималась до отметки в 40,6 °C, что стало новым температурным рекордом.

Также указывается, что с 14 июля местные жители стали сообщать о странном поведении птиц, вдруг резко снижавшихся и падавших на землю. При этом речь шла о разных видах птиц, включая голубей, стрижей и даже аистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) объявил, что народ Афганистана переживает одну из самых сильных засух за последние годы.