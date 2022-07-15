Мальмё, Швеция, , 12:00 — REGNUM Иностранные гости снова вернулись на курорты Сконе, самого южного лена Швеции. Немецкий, датский, норвежский и другие языки теперь снова во весь голос звучат на пляжах и в кемпингах. Об этом 15 июля сообщил телеканал SVT.

Шведское поместье из «Меланхолии»

«К нам снова едут иностранные гости», — рассказал журналистам Улле Амбума, владелец нескольких кемпингов в Сконе.

Картину возращения международных туристов подтверждают последние статистические данные за апрель этого года. К тому времени, согласно данным Статистического управления Швеции, количество ночей, проведенных иностранными гостями, утроилось.

«Я думаю, что это во многом связано с тем, что были сняты ограничения из-за пандемии», — отметила в интервью менеджер по развитию муниципалитета Симрисхамн Софи Бредал.

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