Новосибирск, 15 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Двое 33-летних мужчин предстанут перед судом в Новосибирске. Как сообщили ИА REGNUM 15 июля в следственном управлении СКР по Новосибирской области, они обвиняются в грабеже с применением насилия (п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

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Расследование уголовного дела завершено. По данным следствия, 28 апреля 2022 года трое подростков вышли из школы по улице Гоголя в Дзержинском районе Новосибирска. Когда школьники шли домой, к ним подошли мужчины и начали выхватывать из рук мобильные телефоны. Девочка спрятала телефон в руках за спиной, однако один из мужчин схватил её за руку и отобрал телефон. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

По информации следствия, один из мужчин ранее неоднократно совершал преступления имущественного характера в электропоездах в Новосибирске. Преступление было выявлено совместно с полицейскими.

Обвиняемых задержали. По ходатайству следователя они были арестованы. Уголовно дело направлено в Дзержинский районный суд.

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