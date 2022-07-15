Стокгольм, , 11:59 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Швеции продолжает расти пятую неделю подряд, однако темпы прироста, похоже, замедляются. Об этом 15 июля сообщил телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

Согласно статистике Агентства общественного здравоохранения Швеции, число случаев заражения коронавирусом на прошлой неделе увеличилось почти до 4 800 с примерно 4 200 неделей ранее.

В предыдущие недели темпы прироста составляли чуть более 30% за семидневный период, и в ведомстве отмечают, что темпы, похоже, замедлились.

Тот факт, что COVID-19 снова дает о себе знать, связан с новым подвидом «Омикрона» под названием BA.5. Именно этот подштамм стал доминирующим в Швеции. Он считается более контагиозным и может обходить защиту как привитых, так и ранее инфицированных людей.

Карин Тегмарк Виселл, генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Швеции, ранее заявляла, что «большая часть населения, вероятно, будет инфицирована этим новым подштаммом».