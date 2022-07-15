Флорида, США, , 13:18 — REGNUM Известный актёр Роберт Дауни-младший оказал материальную поддержку своему коллеге Арми Хаммеру, проходящему курс реабилитации после сексуального скандала. Об этом написало издание Vanity Fair.

Роберт Дауни-младший Цитата из к/ф «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла». Реж. Стивен Гайген. 2019. США

Как сообщил источник, Дауни-младший в тайне оплатил почти шесть месяцев лечения Хаммера в лечебном центре в штате Флорида (США). Помимо этого, актёр регулярно оказывает материальную помощь коллеге, а также всячески содействует его скорейшему возвращению к съёмкам в кино.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что Арми Хаммер работает консьержем отеля на Большом Каймане. Позднее адвокат артиста опроверг эти сведения.

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