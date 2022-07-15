Стокгольм, , 12:01 — REGNUM Ночью 15 июля в Стокгольме завершился второй день переговоров между авиаперевозчиком SAS и скандинавскими профсоюзами пилотов из Дании, Швеции и Норвегии. Как сообщает телеканал SVT, переговоры были тяжелыми. Стороны завершили разговор в 01:00 по местному времени или в два часа ночи по Москве.

Переговоры stresa

Забастовка порядка 900 пилотов SAS длится уже вторую неделю. Стороны до сих пор не пришли к решению спора. Заявление SAS о возможных мерах в результате забастовки интерпретируется аналитиком Яном Олссоном как угроза пилотам.

«Единственная сторона, которая сделала косвенное заявление, это SAS … Авиакомпания заявила, что должна сократить расходы в результате забастовки… Это будет означать, что они сократят число самолетов и маршрутов», — прокомментировал Олссон.

Переговоры возобновятся через несколько часов с момента публикации новости.