Пермь, , 11:51 — REGNUM В Перми по факту ЧП в бассейне, когда в воде захлебнулся ребёнок, проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Бассейн

Предварительно установлено, что 14 июля посетители бассейна обнаружили в воде ребёнка 2016 года рождения в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи доставила мальчика в реанимационное отделение больницы.

Следователи выясняют все обстоятельства несчастного случая. В организации изъята документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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