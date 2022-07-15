Пермь, 15 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Перми по факту ЧП в бассейне, когда в воде захлебнулся ребёнок, проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Бассейн

Предварительно установлено, что 14 июля посетители бассейна обнаружили в воде ребёнка 2016 года рождения в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи доставила мальчика в реанимационное отделение больницы.

Следователи выясняют все обстоятельства несчастного случая. В организации изъята документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.