* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 15 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратили центр обучения PPS (спецподразделения по охране бывшего президента) в Афганистане в религиозную школу. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали эту школу «Мадрасае-Ахсанул Улум» и собираются начать там религиозное образование. Лагерь долгие годы был местом тренировок спецподразделений по охране президентов.

Следует отметить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее преобразовали некоторые административные здания, в том числе здание частного телеканала Mitra TV в Мазари-Шарифе, в религиозные школы. Также недавно группировка объявила, что создаст крупную школу джихадистов в мавзолейном комплексе Ахмад Шаха Масуда в Панджшере.

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Ранее «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил о планах по созданию тысяч религиозных школ по всей стране, и есть опасения, что они могут стать центрами для пропаганды экстремизма.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё предоставили информацию о принципах набора студентов и учебной программе новой школы.