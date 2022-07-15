Петропавловск-Камчатский, 15 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском 15 июля открыли построенный по национальному проекту «Демография» физкультурно-оздоровительный комплекс «Водник», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Бассейн

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Комплекс в течение недели будет работать в режиме открытых дверей. Все желающие могут прийти и подробно ознакомиться с новым спортивным учреждением.

«Сегодня мы открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Водник». Это один из самых важных спортивных объектов в Камчатском крае. Учреждение доступно для каждого жителя нашего края», — рассказал директор комплекса Александр Бондаренко.

В новом комплексе будут тренироваться воспитанники спортивных школ по футболу, баскетболу, плаванию, боксу и другим видам спорта. Здесь же будут обучаться воспитанники первой в России государственной детской спортивной школы по сёрфингу.

В двухэтажном здании ФОК имеются взрослый и детский бассейны. На улице оборудованы воркаут-площадка с антивандальными тренажёрами, универсальная спортивная площадка для игры в баскетбол, мини-футбол и другие игры.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатского края Владимир Солодов в декабре поручил профильному министерству активнее формировать тренерский состав для спорткомплекса «Водник».