София, 15 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. По меньшей мере 300 человек были эвакуированы из крупнейшего в Софии торгово-развлекательного центра из-за поступившего в полицию сигнала о якобы находящейся в здании радиоуправляемой бомбе. Об этом 15 июля сообщает болгарский информационный портал News. bg.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Согласно официальной информации, в указанный район в срочном порядке выехали кинологи, взрывотехники и представители службы госбезопасности Болгарии.

Ситуация осложняется тем обстоятельством, что ТРЦ расположен в непосредственной близости от правительственного квартала, где в настоящее время проходят переговоры президента страны Румена Радева с представителями политических сил относительно формирования нового правительства.

Ведется следствие.