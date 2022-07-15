Таруса, Калужская область, , 12:19 — REGNUM Тарусский дом социального обслуживания отметил своё 80-летие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве труда и социальной защиты Калужской области.

К 80-летию во дворе дома социального обслуживания заработал новый фонтан Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Сегодня в учреждении проживают 230 пожилых людей и инвалидов, еще 210 человек получают социальное обслуживание на дому. Дом социального обслуживания был основан в 1942 году. Он расположился в пяти километрах от города Тарусы на территории бывшей усадьбы Нарышкиных, окруженной естественными прудами. За прошедшие десятилетия в учреждении были созданы условия проживания и ухода за людьми: одноместные и двухместные комнаты, библиотека, читальный и актовый залы, клубы по интересам. Медицинскую помощь можно получить в физиотерапевтическом, процедурном, стоматологическом кабинетах, кабинете лечебной физкультуры. В день юбилея во дворе дом социального обслуживания заработал новый фонтан.

Проживающих и коллектив социального учреждения с юбилеем поздравили представители профильного министерства, администрации района, духовенства, благотворители и друзья.

Читайте ранее в этом сюжете: На Колыме построят интернат для пожилых и инвалидов за 1,5 млрд рублей