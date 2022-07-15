Стокгольм, , 11:55 — REGNUM Тони Густафссон, историк из Университета Уппсалы, является одним из тех, кто пишет Белую книгу для «Шведских демократов». В интервью изданию Kvartal от 15 июля он отметил, что поставленная задача является хорошей возможностью рассказать «правдивую историю партии».

Книга Kranich17

Объясним, что у истоков основания «Шведских демократов» стояли откровенные нацисты и бывшие члены немецкой организации СС. С приходом на пост лидера партии Йимми Окессона в партии была проделана значительная работа по чистке кадров. Однако тот факт, что из партии постоянно исключаются политики за расистские и женоненавистнические высказывания, делает ее менее договороспособной в «глазах» других партий.

История «Шведских демократов» будет тщательно изучена с 1988 по 2010 год.

«Это фантастическая возможность полностью посвятить себя исследованию части современной политической истории, которая меня давно интересовала. В то же время в последние годы меня немного раздражало, что ни один исследователь, казалось, не хотел вносить свой вклад в реализацию проекта по созданию Белой книги, поэтому, когда мне представилась возможность сделать это самому, я согласился», — прояснил свои намерения историк Тони Густафссон.