Рабат, 15 июля 2022, 11:57 — REGNUM Сразу в нескольких регионах Марокко начались лесные пожары, которые постепенно охватывают всё новые и новые районы страны. Об этом 15 июля сообщает информационное агентство MAP со ссылкой на директора Национального центра по управлению климатическими рисками Фуада Ассали.

Лесной пожар
Лесной пожар

По его словам, из-за сильного ветра пожар быстро распространяется в провинциях Лараш, Уаззан, Тетуан и Таза на севере страны.

Как сообщается, правительство страны мобилизовало на тушение пожаров армейские подразделения и волонтёров из числа местных жителей, которые оказывают помощь чрезвычайным службам. В некоторых регионах были эвакуированы жители сельской местности, чьи дома в последствии были уничтожены огнём.

По данным местных властей, причиной пожаров стала аномальная (более 45 градусов Цельсия) жара и отсутствие осадков на протяжении последних месяцев.