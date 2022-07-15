Рабат, 15 июля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Сразу в нескольких регионах Марокко начались лесные пожары, которые постепенно охватывают всё новые и новые районы страны. Об этом 15 июля сообщает информационное агентство MAP со ссылкой на директора Национального центра по управлению климатическими рисками Фуада Ассали.

Лесной пожар

По его словам, из-за сильного ветра пожар быстро распространяется в провинциях Лараш, Уаззан, Тетуан и Таза на севере страны.

Как сообщается, правительство страны мобилизовало на тушение пожаров армейские подразделения и волонтёров из числа местных жителей, которые оказывают помощь чрезвычайным службам. В некоторых регионах были эвакуированы жители сельской местности, чьи дома в последствии были уничтожены огнём.

По данным местных властей, причиной пожаров стала аномальная (более 45 градусов Цельсия) жара и отсутствие осадков на протяжении последних месяцев.