Сеул, 15 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и США провели 13 июля в Сеуле заседание совместного комитета по противодействию оружию массового уничтожения (ОМУ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на источники в правительстве.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, южнокорейскую делегацию возглавил глава управления политического планирования министерства обороны Южной Кореи Ким Сон Мин, а американскую — заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и политике противодействия ОМУ Ричард Джонсон.

В ходе встречи стороны договорились укрепить взаимодействие с целью сдерживания потенциальных угроз со стороны КНДР и применения ответных мер в случае необходимости.

Напомним, что данный формат переговоров, созданный с с целью противодействия угрозам со стороны КНДР, существует с 1997 года. В 2020 и 2021 годах встречи не проводились из-за пандемии коронавируса.