Керчь, Крым, 15 июля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Бывший начальник управления единого заказчика администрации Керчи предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и использовании заведомо поддельного документа. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Взятка

По данным следствия, обвиняемый, который был назначен в феврале 2020 года на должность начальника управления единого заказчика администрации города Керчи Республики Крым, представил поддельный диплом о наличии высшего образования.

Также, согласно материалам дела, между администрацией города Керчи и одним из предприятий было заключено 17 муниципальных контрактов на благоустройство придомовых территорий на более чем 250 млн рублей, а также пять муниципальных контрактов на благоустройство территории Керчи общей стоимостью более 450 млн рублей. Как считают следователи, обвиняемый требовал от директора этого предприятия передавать ему взятки за своевременное принятие объема выполненных работ по заключенным контрактам и их последующую оплату. В общей сложности ему было передано 315 тысяч рублей и два мобильных телефона на общую сумму более 200 тысяч рублей. Кроме того, представитель предприятия по требованию чиновника передал ему автомобиль стоимостью более 500 тысяч рублей, который был оформлен на родственника обвиняемого, но находился в его личном пользовании. Директор предприятия также стал фигурантом уголовного дела — о даче взятки.

Уголовные дела были возбуждены по материалам прокурорской проверки, а также оперативных сотрудников УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УЭБиПК МВД по Республике Крым во взаимодействии с ВОГ МВД России по обеспечению ЭБиПК. В настоящее время дела переданы в суд для рассмотрения по существу.